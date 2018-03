Il meteo di domani, lunedì 19 marzo

Anche per domani le previsioni del tempo dicono che ci sarà brutto tempo: il cielo sarà coperto per quasi tutto il giorno su quasi tutta l’Italia, e in molte zone ci saranno piogge, temporali e nevicate. Sarà anche la festa del papà, quindi fate ai vostri i tripli auguri: per sopportare il lunedì, per sopportare una giornata uggiosa e per ricordargli che volete loro bene.

Nord

Sul nord Italia il cielo sarà molto nuvoloso o comunque coperto, pioverà in Liguria e sulla Lombardia meridionale e nevicherà su Alpi e Prealpi centrorientali e sull’Appennino, sopra i 500 metri di altitudine. Dalla tarda mattinata smetterà di piovere, un po’ alla volta, sul Piemonte centromeridionale e sulla Liguria centrale.

Centro e Sardegna

Al centro pioverà soprattutto lungo la costa tirrenica, con nevicate sulle montagne toscane, marchigiane e abruzzesi sopra i 1.000-1.200 metri di altitudine. Verso sera il tempo migliorerà.

Sud e Sicilia

Anche a sud e in Sicilia, lungo la costa tirrenica, il cielo sarà coperto e ci saranno temporali, meno intensi sull’isola. Nel resto del sud Italia ci sarà sempre cielo nuvoloso, ma pioverà meno.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.