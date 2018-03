Napoli-Genoa è uno dei due posticipi della 29ª giornata di Serie A e si giocherà stasera alle 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli.

Dopo il sorprendente pareggio di ieri della Juventus contro la Spal, il Napoli può riportarsi a due punti dalla capolista, in caso di vittoria. Tre punti per la squadra di Maurizio Sarri sarebbero molto importanti, visto che di qui alla fine del campionato ha un calendario più semplice di quello della Juventus, oltre a non avere coppe europee, e ha quindi buone possibilità di rimontare.

Nelle ultime due giornate, però, il Napoli ha ottenuto una sconfitta (contro la Roma) e un pareggio (contro l’Inter), arrivati dopo dieci vittorie consecutive: stasera però incontrerà una squadra sulla carta molto inferiore, e che non è in un periodo particolarmente buono. Stasera il Napoli giocherà con la formazione titolare.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa:

Napoli (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Genoa (3-5-2) Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev

Come vedere Napoli-Genoa in streaming e in diretta TV:

Napoli-Genoa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Napoli-Genoa sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport, o in streaming con Premium Play.