Le previsioni meteo per domenica 18 marzo

Il finesettimana non è iniziato nel migliore dei modi e non continuerà meglio: anche domani il tempo non sarà granché secondo le previsioni, specialmente al nord. Pioverà un po’ dappertutto, anche se in momenti diversi della giornata. Sia le temperature minime che quelle massime diminuiranno in tutta Italia.

Al nord ci sarà cielo molto nuvoloso con piogge più o meno intense di mattina. Nelle zone di pianura le piogge saranno più leggere, più intense sulle aree alpine e prealpine centrali, dove potrebbe anche nevicare. Nel pomeriggio pioverà di più sul Levante ligure e in Emilia-Romagna. Ci sarà cielo coperto e piogge anche in centro Italia e in Sardegna: di mattina pioverà soprattutto lungo la costa tirrenica, nel pomeriggio anche nelle regioni adriatiche. Al sud ci saranno meno piogge al mattino, ma poi aumenteranno nel corso della giornata, soprattutto lungo la costa tirrenica.

Lunedì 19 marzo, previsioni meteorologiche a parte, sarà la festa del papà, ricordatevi gli auguri.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.