Dinamo Kiev-Lazio di Europa League in streaming e in diretta TV

Dinamo Kiev-Lazio, partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si gioca stasera a partire dalle 19.00 allo Stadio Olimpico di Kiev, in Ucraina.

Dopo il 2-2 della partita di andata, stasera per passare il turno la Lazio dovrà vincere o pareggiare con più di due gol. La qualificazione ai quarti di finale è uno dei suoi obiettivi principali, e stando a quanto si è visto nell’andata, recuperare il 2-2 non dovrebbe essere così difficile. Nella partita giocata a Roma una settimana fa, la squadra di Inzaghi ha avuto sfortuna: ha creato molte occasioni da gol ma si è imbattuta in errori sfortunati e ha colpito un palo con Ciro Immobile al termine dell’ultima azione della gara, che gli avrebbe permesso di vincere 3-2.

La Lazio si presenta alla partita di stasera dopo un pareggio in trasferta contro il Cagliari e da quarta classificata della Serie A. La Dinamo Kiev invece ha vinto le ultime due partite di campionato, dove al momento è seconda nella fase play-off dietro lo Shakhtar Donetsk.

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Lazio:

Dinamo Kiev (4-2-3-1) Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalsky; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes

Lazio (3-5-1-1) Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile

Dove vedere Dinamo Kiev-Lazio in streaming e in diretta tv:

Dinamo Kiev-Lazio verrà trasmessa da Sky a partire dalle 19.00 sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.