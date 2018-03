Il meteo in Italia per domani, giovedì 15 marzo

Le previsioni meteo per domani, giovedì 15 marzo, vi spiegano perché avete fatto male ad abituarvi a questi due giorni di caldo primaverile e di bel tempo: domani il meteo parla di pioggia praticamente in tutta Italia, per tutto il giorno. In mattinata le precipitazioni si concentreranno soprattutto nelle regioni nord-occidentali, ma dal pomeriggio pioverà ovunque, da Roma in su. Sulle Alpi dovrebbe anche nevicare, sopra i 1.000 metri di quota. E non è finita, perché verso sera ci saranno rovesci anche nel Sud Italia: Campania e Puglia, soprattutto.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.