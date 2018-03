Come vedere Hellas-Chievo, derby di Verona, in streaming e in diretta TV

Hellas Verona-Chievo, anticipo del sabato della 28ª giornata di Serie A, si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi.

È un derby estremamente importante per la salvezza di entrambe le squadre, la cui permanenza in Serie A è a rischio quando mancano solamente due mesi alla fine della stagione. È uno scontro diretto che potrebbe allontanare il Chievo dalle ultime tre posizioni o portare l’Hellas a ridosso della Spal, quartultima in classifica. Il Chievo è favorito, anche perché l’Hellas sarà senza il suo capitano, il brasiliano Romulo, e i titolari Alessio Cerci e Mattia Valoti. L’ultima importante vittoria contro il Torino, tuttavia, ha dimostrato come l’Hellas sia ancora in piena corsa per rimanere in Serie A.

📊⚽Tanti i numeri e le curiosità sul derby di questa sera! Vediamo insieme #VeronaChievo attraverso le cifre 👉https://t.co/JO70OHL7z7 #DaiVerona pic.twitter.com/sA1PepgzaH — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) March 10, 2018

Nei diciassette derby giocati fin qui (di cui nove in Serie A) il Chievo è la squadra che ha vinto di più: sette volte, contro le sei dell’Hellas. L’ultimo derby si è giocato a ottobre nel girone di andata e lo ha vinto il Chievo per 3-2 con i gol di Roberto Inglese e Sergio Pellissier.

Le probabili formazioni di Hellas-Chievo

Hellas (4-4-2) Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde, Buchel, Calvano, Matos; Kean, Petkovic.

Chievo (4-3-2-1) Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giacherini; Inglese

Dove vedere Hellas-Chievo in streaming e in diretta tv

Hellas-Chievo verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.Hellas-Chievo sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.