Meteo: le previsioni di domani, sabato 10 marzo

Le previsioni meteo in Italia per domani, sabato 10 marzo, non portano belle notizie. Voi, che vivete al nord dell’Arno e del Rubicone: avete presente quando giovedì c’è bel tempo, e venerdì pure, e non vedi l’ora che sia sabato per passeggiare, fare cose, uscire? Ecco: il meteo dice che invece pioverà su quasi tutto il Nord, in particolar modo dal pomeriggio, e dove non ci sarà la pioggia il cielo resterà comunque coperto dalle nubi. Cominciate quindi a organizzarvi un bel pomeriggio da poltrona e libro; o, se Milano non è troppo lontana, da fiera dell’editoria.

Per il Centro Italia, le previsioni meteo parlano di brutto tempo senza rovesci troppo intensi, e in serata le cose miglioreranno. Possono essere contenti in Sicilia, invece, dove potranno godersi un sabato di sole.

Per quanto riguarda le temperature, la tendenza è la stessa in tutta Italia: le minime sono in crescita, le massime in calo.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.