Un mondo senza pubblicità

Guardando la serie Public Spaces di Jorge Pérez Higuera si ha un senso di straniamento: mostra gli spazi pubblicitari delle città e lungo le strade, svuotati dalle pubblicità che ospitavano e ridotti a uno sfondo bianco. Higuera ha iniziato il progetto nel 2014 e per ora ha scattato la maggior parte delle foto in Spagna (Madrid, Barcellona, Valencia, Guadalajara), e poi Londra, Milano, Firenze, Venezia, Monaco, Montpelier. L’obiettivo è mostrare quanto ormai ci siamo abituati alla loro presenza e alla loro invadenza negli spazi pubblici: spesso li oltrepassiamo passivamente senza nemmeno notarli (a meno che siano come questi) al contrario di come facciamo su Internet, dove cerchiamo di limitare l’intrusione pubblicitaria con AdBlock e altri software.

Nella maggior parte dei casi Higuera ha modificato le foto in post produzione eliminando la pubblicità e lasciando lo spazio bianco, ma ci sono anche foto di cartelloni pubblicitari semplicemente vuoti, in attesa di essere riempiti di nuovo.