Sciopero dell’8 marzo: le informazioni utili su treni, aerei e mezzi pubblici

In occasione della Giornata internazionale della donna, giovedì 8 marzo, è stato programmato uno sciopero generale che riguarderà anche i dipendenti nei settori dei trasporti ferroviari (treni di Trenitalia, Italo e Trenord), aerei (Alitalia e Blue Panorama) e dei mezzi pubblici, come quelli gestiti da ATM a Milano, da GTT a Torino, da ANM a Napoli, da ATAC e Roma TPL a Roma, da TPER a Bologna, da ATAF a Firenze e da AMT a Genova.

Lo sciopero durerà in totale 24 ore, ed è stato proclamato da molte sigle sindacali, tra cui USB (Unione Sindacale di Base), l’USI Lavoro Privato, Cobas, CUB trasporti, Cgil, Cisl e Uil. Lo sciopero generale ha dimensioni internazionali, ed è promosso in 70 paesi in tutto il mondo da movimenti femministi come forma di protesta contro ogni forma di discriminazione di genere; in Italia è ripreso da Non una di meno. Sul sito del movimento si legge che l’obiettivo principale della mobilitazione di domani sarà il contrasto alla violenza maschile e a tutte le forme di violenza di genere.

Gli orari dello sciopero dei mezzi pubblici di Milano, Torino, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Genova

— A Milano, ATM ha detto che il personale di servizio su mezzi di superficie e metropolitana potrebbe scioperare tra le 8:45 e le 15 e dalle 18 a fine servizio.

— A Torino, dove il servizio pubblico locale è gestito dalla GTT, ci saranno due fasce di garanzia per i mezzi di superficie e per la metropolitana – dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00 – mentre il servizio delle autolinee extraurbane sarà garantito da inizio servizio e fino alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30. Per i servizi ferroviari metropolitani gestiti da GTT: la circolazione lungo il sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e il sfmA Torino-Aeroporto-Ceres sarà garantita da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30

— A Napoli l’ANM ha detto che per le linee di autobus saranno garantite le due fasce tra le ore 5:30 e le ore 8:30 e tra le 17 e le 20; per la metropolitana e le funicolari gli orari garantiti sono più complicati: li trovate qui.

— A Roma lo sciopero riguarderà «la rete ATAC (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido) e le linee periferiche gestite dalla Roma TPL», ma ci saranno due fasce garantite: da inizio servizio fino alle 8:30 e tra le 17 e le 20. Nella notte tra il 7 e l’8 marzo non sarà invece garantito il servizio delle linee notturne e della linea 913.

— A Firenze le fasce di garanzia di ATAF vanno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Lo sciopero potrebbe interessare il servizio autobus dall’inizio del servizio alle 6, dalle 9:15 alle 11:45 e dalle 15:15 alla fine del servizio.

— A Bologna i dipendenti di TPER sciopereranno dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio. Trovate ulteriori informazioni qui.

— A Genova il personale viaggiante di AMT si asterrà dal lavoro dalle 11:45 alle 15:45; il restante personale (biglietterie, esattoria e servizio clienti) sciopererà durante le ultime 4 ore del turno.

Gli orari dello sciopero dei treni di Trenitalia, Trenord e Italo

— Trenitalia prevede scioperi fino alle 21 di giovedì 8 marzo, ma potranno esserci problemi per tutto il giorno. Le Frecce circoleranno regolarmente, mentre gli orari garantiti per i treni regionali sono compresi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Sarà garantito il collegamento tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino. A questa pagina trovate le modifiche per i treni a lunga percorrenza (Intercity e Freccia Bianca) e i treni garantiti, regione per regione.

— Trenord prevede scioperi fino alle 21 di giovedì 8 marzo, ma potranno esserci problemi per tutto il giorno. Interesseranno i servizi regionale, suburbano, aeroportuale e a lunga percorrenza. Durante le fasce orarie di garanzia viaggeranno regolarmente i treni inseriti nella lista dei servizi minimi garantiti: vale per i treni con partenza prevista dopo le 6 arrivo entro le 9. I collegamenti aeroportuali Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Bellinzona potranno essere sostituiti con autobus.

— Italo prevede scioperi fino alle 21 di giovedì 8 marzo. Potete trovare la lista dei treni garantiti qui.

Gli orari dello sciopero degli aerei di Alitalia

— Alitalia ha detto che a causa degli scioperi nazionale (13-17) e locale a Roma Fiumicino (10-18) dei controllori di volo, ci saranno dei voli cancellati (qui la lista completa), ma il 75 per cento dei passeggeri coinvolti potrà comunque partire domani. In caso di cancellazione o di modifica dell’orario, chi deve viaggiare l’8 marzo potrà cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso (solo per voli cancellati o ritardi di più di 5 ore) fino al 15 marzo. Si può verificare lo stato del proprio volo sul sito di Alitalia o contattando la compagnia.

Per legge gli aerei in partenza tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21 devono volare regolarmente. L’Enac, l’ente che regola l’aviazione civile e risponde al Ministero dei trasporti, ha diffuso sul proprio sito la lista dei voli garantiti durante lo sciopero.