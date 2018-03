I programmi tv di stanotte sulle elezioni politiche

Alle 23 chiuderanno i seggi in cui si è votato per le elezioni politiche italiane per il rinnovo della Camera e del Senato. Già da qualche minuto prima le principali reti televisive italiane avranno iniziato i programmi con cui seguiranno per ore lo spoglio dei voti e tutte le conseguenze dei dati che man mano arriveranno, sempre “aspettando i dati reali“.

Una veloce premessa

A partire dalle 23, ci saranno exit poll, intention poll o instant poll: tre tipi di sondaggi, basati su cosa la gente dice di aver votato, non su cosa ha effettivamente votato.

– Gli exit poll sono fatti fuori dai seggi alle persone che hanno appena votato

– Gli instant poll sono sondaggi telefonici realizzati il giorno stesso del voto

– Gli intention poll sono sondaggi telefonici fatti alcuni giorni prima del voto

Più attendibili di questi sondaggi sono le proiezioni sui dati reali: significa che partendo dai voti già scrutinati si fa una stima del risultato complessivo. Meno sono quei dati, più difficili e quindi ipoteticamente inesatte sono le proiezioni. Secondo gli esperti, le prime proiezioni affidabili sul risultato arriveranno intorno alle 2 di notte di lunedì 5 marzo; probabilmente ne saranno prodotte anche nelle ore precedenti, ma con margini di errore molto più ampi.

È molto difficile che il conteggio dei voti finisca prima delle otto di lunedì mattina. E anche in quel caso potrebbero esserci ancora dubbi sull’esatto numero di seggi conquistati dalle varie forze politiche.

Riassumendo

Tutti i principali canali tv e tutti i principali siti seguiranno in diretta il conteggio dei voti, ma è difficile che arrivino risultati chiari prima delle due-tre di notte. Sul Post c’è e ci sarà tutta notte un liveblog; ma magari siete interessati a seguire la notte elettorale (anche) in tv.

Rai 1: dalle 22.45 ci sarà uno speciale di Porta a Porta, con una maratona che andrà avanti fino alle 6 del mattino. Condurrà Bruno Vespa. Sulla Rai ci saranno exit poll realizzato dal consorzio Opinio Italia, di cui fanno parte l’Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi.

Rai 3: dalle 22.55 inizierà Speciale TG3 – Elezioni Politiche; dovrebbe finire intorno alle tre di notte.

Canale 5: lo speciale di Matrix condotto da Nicola Porro e Greta Mauro inizierà alle 23.10; dovrebbe finire intorno alle tre di notte. Saranno mostrati degli intention poll realizzati da Tecné.

La7: la MaratonaMentana (la chiama così anche La7, insistendo molto sulla cosa) inizierà alle 22.30, per finire alle 6 del mattino. Ci saranno gli exit poll di SWG e i soliti ospiti di Mentana: Damilano, Bechis, Cazzullo, Labate e così via.

Si chiama Maratona Mentana ma non sarà condotta sempre-e-solo da Mentana. Dovrebbe staccare verso l’alba e tornare alle 14, quando inizierà lo spoglio dei voti alle elezioni regionali di Lombardia e Lazio.

SkyTG24: alle 22.30 inizierà Italia18, speciale condotto da Fabio Vitale. Ci saranno instant poll realizzati in alcuni collegi chiave da Quorum/YouTrend.

RaiNews 24: la diretta, condotta dal direttore Antonio Di Bella, inizierà alle 22.45.

Per chi vive all’estero

Il sito Rai comunica che: