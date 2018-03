Il calcio dalle periferie ai Mondiali

Ai Mondiali di calcio in Russia della prossima estate molti dei calciatori più rappresentativi e attesi dal pubblico avranno una storia in comune: aver conosciuto il calcio, e averlo poi iniziato a giocare, in un campetto di periferia, probabilmente di cemento, in quartieri popolari con altri ragazzi perlopiù figli di immigrati. La maggior parte di loro sarà originaria delle periferie francesi – le banlieue – e in particolare di quelle che circondano Parigi, come nei casi di Paul Pogba, Kylian Mbappe, Anthony Martial e Blaise Matuidi, che in Russia rappresenteranno la Francia, una delle Nazionali da cui ci si aspetta di più.

Ai prossimi Mondiali però questa formazione giovanile (perché questo è, dal punto di vista sportivo) sarà comune anche fra i giocatori di altre Nazionali. Fedor Smolov, uno dei giocatori più importanti della Russia, è arrivato in Nazionale dopo aver iniziato a giocare nelle korobka, i campetti in cemento delle periferie russe. Uno dei fratelli Boateng, Jerome, nato e cresciuto a Wedding, quartiere povero della periferia di Berlino, sarà invece uno dei due difensori titolari della Germania campione del mondo in carica: suo fratello Kevin-Prince, con cui condivide luoghi e storia, non ci sarà ma perché gioca con il Ghana, che non si è qualificato. La Nazionale del Belgio, una delle più attese e talentuose, avrà con sé i migliori giocatori cresciuti sulle strade di Anversa, città a cui il successo del calcio belga deve molto.

Di campioni cresciuti in quartieri poveri e mal collegati la storia dello sport ne è piena, in particolar modo quella del calcio. Basti pensare al Brasile e ai suoi fuoriclasse legati alle favelas, alle origini povere di Diego Armando Maradona o ai “giocolieri” cresciuti nella poverissima Belgrado del dopoguerra. Ma ognuno di questi centri urbani ha modificato a suo modo gli stili di gioco e influenzato interi periodi storici del calcio. Oggi, sono le periferie francesi dell’Ile-de-France quelle da cui provengono i migliori calciatori delle nuove generazioni.

Parigi

Arsene Wenger è da più di vent’anni l’allenatore dell’Arsenal e uno dei maggiori conoscitori del calcio francese, compreso quello giovanile, per cui in passato ha anche collaborato con la federazione. Circa dieci anni fa disse di ritenere la regione dell’Ile-de-France uno dei centri urbani che dava al calcio mondiale più talenti, seconda solo alla regione di San Paolo, in Brasile. Thierry Henry, Patrick Vieira e Lilian Thuram, campioni del mondo e d’Europa con la Francia, provenivano dalle banlieue parigine ed erano i migliori giocatori al mondo. A distanza di dieci anni, ora si può dire che nessun’altra città, nemmeno San Paolo, dia al calcio così tanti talenti quanto Parigi.

Nel 2016 il giornalista dell’Economist Simon Kuper intervistò Paul Pogba, allora ancora alla Juventus, che a una domanda sulle origini del successo del calcio parigino rispose dicendo: “Ci crescono così tanti ragazzi talentuosi perché lì c’è solo il calcio. A scuola o nei cortili fra i palazzi, tutti giocano a calcio. È l’unica vera alternativa allo starsene in giro tutto il giorno a non fare niente, o a fare cose stupide che poi sono solo l’inizio di molti altri problemi”. Nelle banlieue la popolazione è composta perlopiù da famiglie di immigrati africani a basso reddito e non sono presenti altre culture sportive così radicate. La diffusione di campetti in cemento poi, su cui si può sempre giocare, ha reso ancora più accessibile il calcio rispetto ai tradizionali campi in erba, che richiedono indumenti e attrezzature e su cui peraltro non si può giocare sempre, per esempio col maltempo. Vista l’utilità sociale di questi campetti, sono nate diverse associazioni di volontari che avvicinano i bambini al gioco.

Le periferie di Bondy, Les Ulis e Sarcelles – per citarne tre – sono le espansioni più esterne dell’area metropolitana di Parigi. Solamente a Les Ulis, uno dei distretti più isolati non raggiunti né dalla metropolitana né dalla rete ferroviaria, sono cresciuti tra gli altri gli ex nazionali Patrice Evra e Thierry Henry. Anche Anthony Martial, che della Francia fa tuttora parte, viene da lì. Più che un’influenza tattica, questi quartieri isolati e disagiati stanno dando al calcio una nuova generazione di calciatori la cui qualità principale è la tecnica, spesso elevatissima.

È una caratteristica ereditata dalle partite giocate nei campetti di cemento o sintetici: stretti, affollati e in cui il pallone si muove rapidamente per via della superficie dura. Paul Pogba, nato e cresciuto a Lagny-sur-Marne, a 15 chilometri dal centro di Parigi, ne è un esempio: ha caratteristiche da incontrista (il centrocampista il cui compito principale è impedire o ostacolare le azioni avversarie, facendone partire di nuove per la propria squadra) ma possiede una tecnica sopra la media che gli permette di partecipare alla fase offensiva, e quindi anche di segnare, e soprattutto di impreziosire le partite con giocate di alto livello.

Paul Pogba.

I campetti di periferia sono un punto di ritrovo per tutto il quartiere. Non esistono squadre prestabilite e le partite vengono giocate dai migliori giocatori presenti nello stesso momento in cui si inizia a giocare. Ragazzi e bambini giocano assieme, e quando l’età dei giocatori si alza, solamente i ragazzini che dimostrano di sapersela cavare sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico riescono a partecipare. Per questo motivo la Francia abbonda di esterni offensivi di enorme talento, come Ousmane Dembélé del Barcellona, Anthony Martial del Manchester United e Serge Aurier del Tottenham, che però gioca come terzino per la sua struttura fisica massiccia e quindi più adatta alla fase difensiva. Insieme a loro, nei campetti di periferia sono cresciuti anche giocatori di altra nazionalità, ma con stesse caratteristiche: Riyad Mahrez, esterno d’attacco protagonista della storica vittoria del Leicester in Premier League, è cresciuto a Sarcelles ma ha scelto di giocare con l’Algeria (che ai Mondiali non ci sarà).

Anthony Martial.

Rispetto al passato, il calcio delle periferie giocato dai figli degli immigrati sta dando così tanto alla Francia perché non viene più ignorato. La federazione francese (FFF) tiene sotto osservazione i campetti di periferia più affollati e poi sceglie dalle piccole società i migliori giovani da portare nel centro federale di Clairefontane, dove si allenano le Nazionali francesi e dove ha sede un centro d’allenamento d’élite. L’ultimo titolare francese formato a Clairefontane è Kylian Mbappe, attaccante del Paris Saint-Germain e secondo calciatore più costoso di sempre, cresciuto a Bony, periferia nord-est di Parigi.

Come la FFF, lo stesso fanno le squadre di club, che finanziano strutture e organizzano corsi di allenamento. Anche alcuni grossi sponsor, come Nike, che da diversi anni organizza eventi e tornei a cui partecipano le migliori squadre di periferia e ha fra i suoi principali testimonial proprio i calciatori francesi delle nuove generazioni.

In tutto questo, il Paris Saint-Germain non è rimasto a guardare e con il calcio delle periferie sta costruendo il suo futuro. In estate ha fatto leva sulle origini di Mbappe per riportarlo a Parigi e inserirlo nel suo attacco insieme a Neymar e Edinson Cavani. Oltre a lui, di giovani giocatori parigini attualmente in rosa ce ne sono altri tre: Presnel Kimpembe (difensore), Alphonse Areola (portiere) e Adrien Rabiot (centrocampista). Sono tutti promettenti e con molti anni di carriera davanti a sé. A loro nei prossimi anni se ne potrebbero aggiungere altri provenienti dal settore giovanile del club, che sta diventando uno dei più folti d’Europa anno dopo anno proprio grazie alla quantità di ragazzi promettenti scovati nelle periferie.

Le città e i paesi cambiano il gioco

Fra le tante sfaccettature di cui è composto il mondo del calcio, una delle più interessanti è la sua evoluzione territoriale, ovvero i luoghi e le regioni del mondo in cui il gioco si è maggiormente diffuso e in cui ha subito più influenze. Se esistesse una mappa immaginaria delle zone in cui il calcio è praticato da più tempo, le più evidenti sarebbero le città portuali. Fu lì infatti che a inizio Novecento i marinai e i lavoratori provenienti dall’Inghilterra diedero inizio alla diffusione del calcio in tutto il mondo. Non a caso ad Anversa, Genova, La Plata e Smirne, grandi città portuali, si trovano alcune delle squadre più antiche al mondo al di fuori dell’Inghilterra.

Nel corso del Novecento il gioco del calcio si è poi espanso in tutti i continenti, evolvendosi continuamente soprattutto per le influenze che ha avuto da alcuni grossi centri urbani europei e sudamericani. A metà del Novecento, per esempio, in Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Serbia il calcio subì una rapida evoluzione che lo avvicinò alla modernità: lì si diffuse il modulo composto da 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti e lì nacque anche il ruolo del trequartista. Circa un decennio dopo l’apice raggiunto dal calcio danubiano, in Olanda un allenatore e una squadra capitanata da Johan Cruyff, l’Ajax, proseguirono il processo di modernizzazione del calcio ridefinendo il concetto tattico di spazio.

Come spiega bene David Winner nel suo libro Brilliant Orange, il “calcio totale” fu una delle maggiori espressioni della ribellione giovanile olandese di quegli anni. In un paese creato e mantenuto seguendo una rigorosa divisione e valorizzazione di spazi, fra acque, canali, terreni coltivabili e centri urbani, una squadra capitanata da un uomo con una personalità ribelle come quella di Cruyff e allenata da Rinus Michels trasferì al calcio i concetti legati allo spazio così presenti nella cultura olandese. Ne nacquero una squadra, l’Ajax, e una Nazionale, l’Olanda, che per anni furono insuperabili e che ispirarono i club di tutta Europa, a partire dal Barcellona.

Anversa e le altre

La Francia è il paese in cui il calcio giocato nei campetti di cemento ha cambiato di più l’aspetto del calcio moderno, ma come testimonia la presenza ai Mondiali di calciatori stranieri con questo tipo di formazione, il fenomeno riguarda molti altri paesi. Ad Amsterdam, per esempio, si ritiene che la qualità del gioco delle periferie sia inferiore solo a quella parigina. L’Olanda però non sarà ai Mondiali e sta attraversando un periodo molto complicato, dovuto principalmente al cambio generazionale. Oltre ad Amsterdam ci sono poi Londra, Berlino, Anversa e Mosca. Nelle periferie russe la popolarità delle korobka ha attirato sponsor e federazioni, tanto che ne è nato un progetto su scala nazionale: Nike K11.

L’allenatore Valery Nepomnyashchy, che nel 1990 portò il Camerun ai quarti di finale della Coppa del Mondo, è il coordinatore del progetto, che ha definito di vitale importanza per il movimento calcistico nazionale: “Nelle nostre strade giocano tanti ragazzi di talento, con K11 cerchiamo di farglielo esprimere al meglio. L’obiettivo è colmare il divario tra le strade e il campo, perché il maggior limite del calcio russo è che i calciatori di oggi sono cresciuti negli anni Novanta, e in quel periodo c’erano troppi disagi per poter esprimere del talento anche dal punto di vista sportivo”.

Se la Nazionale belga è una delle più forti al mondo e in Russia potrà contare sui molti dei migliori giovani calciatori in circolazione, lo deve in parte anche ad Anversa. Nella città portuale belga ha sede una delle squadre più antiche al mondo, il Royal Antwerp Football Club, fondato nel 1880. Nei quartieri più poveri e disagiati della città, per molti versi simili a quelli parigini, dove il calcio è lo sport più praticato, sono cresciuti Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, e sua sorella Riana, che gioca con la squadra femminile. Ci hanno giocato le prime vere partite Moussa Dembélé, centrocampista del Tottenham, Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, e suo fratello Jordan, terzino della Lazio. Ora fanno tutti parte della Nazionale.

La storia del calcio di strada giocato ad Anversa è raccontata nel breve documentario De Pleintjes, a cui oltre ai giocatori professionisti cresciuti in città ha partecipato anche l’attore belga Matthias Schoenaerts. De Pleintjes si trova, sottotitolato, su YouTube, così come Ballon sur Bitume, il documentario che racconta come il calcio delle periferie francesi abbia cambiato aspetto a quello francese e mondiale. Ballon sur Bitume si trova anche su Netflix con il titolo italiano Asfalto e pallone.