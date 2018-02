La regina Elisabetta II è andata a una sfilata della London Fashion Week

Durante la London Fashion Week, la settimana della moda di Londra, la regina Elisabetta II, che compirà 92 anni il 21 aprile, è andata a vedere una sfilata dello stilista Richard Quinn. Elisabetta II ha osservato la sfilata seduta vicino alla stilista Angela Kelly e ad Anna Wintour, la nota giornalista britannica che dirige Vogue America. Per la prima volta quest’anno, durante la London Fashion Week è stato assegnato a Quinn, lo stilista, il Queen Elizabeth II Award for British Design, un premio per i giovani designer britannici. Il Guardian ha scritto che Elisabetta II si è seduta su uno “speciale cuscino” messo lì per lei.