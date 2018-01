Il servizio di Zoro sui migranti a Bardonecchia

Ieri sera durante la puntata di Propaganda Live — il programma condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, in onda su La7 — è stato trasmesso un servizio realizzato da Bianchi vicino a Bardonecchia, in Piemonte, nei primi giorni di gennaio.

La strada che da Bardonecchia porta al Colle della Scala e poi alla Francia è diventata uno dei punti in cui diversi migranti cercano di attraversare il confine per lasciare l’Italia. Il percorso è fattibile in condizioni climatiche favorevoli, ma il freddo e la neve dell’ultimo periodo stanno rendendo molto difficile e pericolosa la traversata: nelle ore in cui Bianchi è stato sul posto il rischio valanghe è salito a cinque, il grado massimo della pericolosità. Il servizio può essere rivisto sul sito di La7 e qui sotto: inizia dopo circa un’ora e mezza di trasmissione.