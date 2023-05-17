NewsletterPodcast
Un Premio Nobel è per sempre

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
Può succedere che imitando la struttura ordinata dei diamanti per produrre nuovi materiali vinci il Nobel per la Chimica, o che qualcuno ti cerchi per una giornata intera per annunciarti di avere vinto il Nobel per la Medicina, mentre eri isolato dal mondo in un trekking nell’Idaho, negli Stati Uniti. O ancora che la curiosità per la fisica quantistica ti porti a scoprire un modo per riprodurne i meccanismi in un circuito che puoi tenere in mano, vincendoci il Nobel per la Fisica. Insomma, è quella settimana dell’anno, densa di notizie su premi a persone che a modo loro hanno cambiato il mondo, o lo cambieranno con le loro scoperte.

Il Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi Il Nobel per la Fisica a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis Il Nobel per la Chimica a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi Rintracciare uno dei vincitori del Nobel per la medicina è stato complicato
