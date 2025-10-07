Non si riesce a rintracciare un vincitore del Nobel per la medicina

Il comitato che assegna i premi Nobel non è riuscito a rintracciare uno dei vincitori per il premio per la medicina: è lo statunitense Fred Ramsdell, che secondo quanto riferito dal suo laboratorio all’agenzia di stampa AFP sta «vivendo la sua vita al meglio» facendo un cammino in cui è «sconnesso dalla società moderna».

Il laboratorio di Ramsdell, Sonoma Biotherapeutics, non ha specificato quando abbia iniziato a camminare, quando è previsto che ritorni, né di preciso dove si trovi. Jeffrey Bluestone, CEO del laboratorio e amico di Ramsdell, ha detto sempre da AFP: «Ho provato a contattarlo io stesso. Penso che stia camminando zaino in spalla in qualche parte sperduta dell’Idaho», uno stato nel nord-ovest degli Stati Uniti molto montuoso e largamente disabitato.

Ramsdell, che ha 64 anni, non ha quindi potuto partecipare alla cerimonia di premiazione, lunedì: alla conferenza stampa a Stoccolma c’erano solo Mary E. Brunkow, anche lei statunitense, e Shimon Sakaguchi. I tre scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sul sistema immunitario.

Il comitato del Nobel ha detto di aver avuto difficoltà anche a contattare l’altra vincitrice, Mary E. Brunkow, non solo per il fuso orario (come Ramsdell anche lei vive sulla costa ovest degli Stati Uniti, nove ore indietro rispetto alla Svezia). La ricercatrice ha detto di non aver risposto alla prima chiamata con cui il comitato voleva informarla della vittoria dato che vedendo che proveniva da un numero svedese aveva pensato si trattasse semplicemente di spam.

I premi Nobel sono alcuni fra i più prestigiosi riconoscimenti al mondo nei loro settori: dopo l’assegnazione di quelli per la medicina lunedì, quelli per la fisica, la chimica, la letteratura, la pace e l’economia saranno annunciati nei prossimi giorni, fino al 13 ottobre.