Tra parascienza e paracetamolo in gravidanza

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Donald Trump e il suo segretario alla Salute, Robert Kennedy Jr, hanno organizzato un evento alla Casa Bianca per raccomandare alle donne in gravidanza di non usare il paracetamolo, che secondo loro potrebbe causare l’autismo nei bambini. Lo hanno fatto senza fornire prove e citando studi noti da anni, sui quali si discute ancora molto nella comunità scientifica proprio per la mancanza di prove convincenti. Ne è nata una grande confusione e ci sono preoccupazioni per la salute delle donne in gravidanza, che potrebbero rinunciare a uno dei farmaci più diffusi proprio durante la gestazione. C’è invece una notizia molto incoraggiante sul primo trattamento contro la malattia di Huntington, grazie a una terapia genica. E finiamo con una premiatissima cacio e pepe.

