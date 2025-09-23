Una cosa nuova per Indagini
Dopo tre anni di storie e il suo gran successo, il podcast di Stefano Nazzi uscirà con tre puntate speciali anche in video
Dopo oltre tre anni di storie raccontate con le puntate mensili del podcast diventato uno dei più ascoltati in Italia, per i prossimi tre mesi Indagini uscirà anche in versione video, con tre video-podcast per raccontare e spiegare tre casi di cronaca nera e giudiziaria.
Le versioni video di Indagini usciranno a ottobre, novembre e dicembre: la prima storia sarà quella dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro, vicino a Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. È una storia di cui si è scritto e detto molto ma su cui restano tante cose da ricordare o capire meglio: come accade per molti casi di cronaca, la memoria di tanti è legata alle prime notizie uscite sui giornali e in televisione, mentre ricevono meno attenzione i molti sviluppi successivi, sia legati alle indagini che ai processi.
Le tre puntate video usciranno anche nella consueta versione audio, e arricchiranno il podcast con immagini originali, trascrizioni e video interviste.
Le versioni video di queste tre puntate saranno disponibili sul canale YouTube di Indagini (al quale potete iscrivervi per ricevere una notifica quando arriveranno le puntate). La prima – eccezionalmente – sarà pubblicata il 30 settembre alle 21, con qualche ora di anticipo rispetto alla consueta ora di pubblicazione del podcast. Così potete chiamare gli amici, se volete.