Una cosa nuova per Indagini

Dopo oltre tre anni di storie raccontate con le puntate mensili del podcast diventato uno dei più ascoltati in Italia, per i prossimi tre mesi Indagini uscirà anche in versione video, con tre video-podcast per raccontare e spiegare tre casi di cronaca nera e giudiziaria.

Le versioni video di Indagini usciranno a ottobre, novembre e dicembre: la prima storia sarà quella dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro, vicino a Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. È una storia di cui si è scritto e detto molto ma su cui restano tante cose da ricordare o capire meglio: come accade per molti casi di cronaca, la memoria di tanti è legata alle prime notizie uscite sui giornali e in televisione, mentre ricevono meno attenzione i molti sviluppi successivi, sia legati alle indagini che ai processi.

Le tre puntate video usciranno anche nella consueta versione audio, e arricchiranno il podcast con immagini originali, trascrizioni e video interviste.

Le versioni video di queste tre puntate saranno disponibili sul canale YouTube di Indagini (al quale potete iscrivervi per ricevere una notifica quando arriveranno le puntate). La prima – eccezionalmente – sarà pubblicata il 30 settembre alle 21, con qualche ora di anticipo rispetto alla consueta ora di pubblicazione del podcast. Così potete chiamare gli amici, se volete.