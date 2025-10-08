Il Nobel per la Chimica a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi
Per lo sviluppo dei "reticoli metallorganici" impiegati per immagazzinare, separare o catturare molecole e gas grazie alla loro struttura porosa e altamente regolabile
Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi «per lo sviluppo dei reticoli metallorganici».
Con il loro lavoro di ricerca, i tre premiati di quest’anno hanno creato strutture molecolari porose, formate da metalli e componenti organici, che lasciano passare gas e altre sostanze. Questi materiali, chiamati reticoli metallorganici (MOF), possono essere usati per ricavare acqua dall’aria del deserto, catturare anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o favorire reazioni chimiche utili per altri scopi.
