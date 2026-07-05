Durante un’intervista che ho fatto per questo pezzo, la magistrata Cristina Maggia mi ha detto che nel diritto minorile è particolarmente difficile fare considerazioni generali e che ogni storia merita riflessioni a parte. Questo è molto evidente nelle vicende che riguardano l’accoglienza, l’affido, le adozioni e i rimpatri dei bambiniContinua a leggere...
Martedì la consueta rubrica di risposte ai lettori curata da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera era intitolata "Odiatori sui social, ignorarli li rende inutili". Il concetto era ripetuto in conclusione del testo di Cazzullo: "Nel momento in cui si è squassati dal dolore o anche soltanto intristiti da qualcosaContinua a leggere...
Argentina 3 — 2 Capo Verde 29° Messi, 92° Lisandro Martinez, 111° Diney (autogol) — 59° Duarte, 103° Lopes Cabral Il primo tempo di Argentina-Capo Verde è finito all'1 di notte, e a quel punto la tentazione di andare a letto era forte. Il risultato era solo di 1-0, maContinua a leggere...
L’estate è uno spartiacque, negli anni delle elezioni di metà mandato. Le campagne elettorali sono ampiamente iniziate, ma è proprio in questo periodo che si tengono le primarie di partito, e quindi che si definiscono ufficialmente le sfide collegio per collegio. Le prossime settimane serviranno ai vincitori per raccogliere energieContinua a leggere...
Scandalo, dunque: la capa della destra auspica che venga eletto un presidente della Repubblica di destra. Pazzesco. Ma dove andremo a finire? Io sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare al Post e sì, ve lo devo dire: questo numero di Montecit. propone contenuti sensibili. Parla di legge elettoraleContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dei quartieri più caldi della città, delle tanto criticate pensiline del tram e di cosa non funziona nei nidi di Bologna. Questo numero si leggeContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di due palme di plastica; di come sono cambiate le torri in città; di come fare la spesa alla Barona non sia scontato; e dei taserContinua a leggere...
Al Post lavoriamo su turni e quindi ovviamente può capitare di non scrivere personalmente di tutte le evoluzioni di una notizia che si sta seguendo. A volte però le notizie lo sanno quando sei di turno e si preparano per arrivare in tempo. Se poi al weekend decidiamo di nonContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima La notifica di questa mail illumina lo schermo del telefono di molti di voi mentre siamo insieme a Peccioli al concerto di DanieleContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. In questa newsletter: cosa dobbiamo aspettarci dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea; la sentenza che deciderà il futuro di Marine Le Pen; cosa fare se devi esaminare 170milaContinua a leggere...
Le piattaforme che non appartengono a società con un loro catalogo storico – come Netflix, a differenza per esempio di Disney+ – hanno speso molti soldi per crearsene uno. Specialmente prima della pandemia hanno commissionato serie e film, in molti paesi del mondo, per arrivare a offrire tanto quanto iContinua a leggere...
I Mondiali di calcio portano videogiochi L’ultima volta che i Mondiali maschili di calcio si erano giocati negli Stati Uniti era il 1994 e un buon numero di editori di videogiochi aveva provato a sfruttarne il richiamo. Almeno sette giochi vennero realizzati in Giappone, in Europa e in Canada eContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Avete notato anche voi che sulle etichette di alcuni abiti e accessori c'è scritto UPF e poi un numeroContinua a leggere...
Questa mattina tre sciami da centinaia di droni ucraini hanno attaccato la grande raffineria di Mosca , all’interno della tangenziale che scorre attorno alla capitale russa. Il sistema di difesa aerea migliore di tutto il paese ne ha abbattuti centinaia, ma ormai sappiamo come funzionano questi assalti di massa. NelContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...