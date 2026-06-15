I risultati Germania 7 — 1 Curaçao 6° Nmecha, 38° Schlotterbeck, 45+4° Havertz, 47° Musiala, 68° Brown, 78° Undav, 88° Havertz — 17° Comenencia L’atteso esordio di ieri sera di Curaçao, il più piccolo paese di sempre a partecipare ai Mondiali, non è andato come speravano in molti. È andatoContinua a leggere...
Forse sarebbe utile se in parlamento si creassero una chat sulle scelte del linguaggio e sulle parole, come al Post. Così quando nascono delle vivaci polemiche su "posizioni supine" e "ginocchiere" , si farebbero delle domande da cui imparare qualcosa , come capita a noi. Le notizie. Stati Uniti eContinua a leggere...
Altre cose, prima Il 14 agosto esce persino un disco di Carly Simon , che ha 82 anni. C'è una canzone , che poteva essere di quando ne aveva 42. C'è anche una canzone nuova di Benjamin Clementine , molto Nick Drake. Nello spot della campagna elettorale del sindaco diContinua a leggere...
Sono arrivato a San Marco Argentano seguendo la storia dei quattro giovani migranti bruciati vivi ad Amendolara. Volevo capire se ci sono delle aziende che non si rivolgono ai caporali e sono finito su una vecchia Panda con due lavoratori africani e un agronomo, in giro per piantagioni di melograni.Continua a leggere...
Uno strascico delle polemiche intorno alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a Nicole Minetti sono le denunce che la società del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, ha presentato contro il quotidiano il Fatto e contro la trasmissione televisiva Report . Le denunce chiedono ingenti risarcimenti – soprattutto quella presentataContinua a leggere...
Nonostante sia sano sottoporre ogni tesi alla spietata prova dei fatti, spesso ne usciamo con le idee confuse. Esistono le verità assolute, certo, ma nella gran parte dei casi, dopo aver studiato e osservato la realtà, è raro arrivare a una conclusione che aumenti la nettezza di un’affermazione. Al contrario,Continua a leggere...
Siccome ho una grande considerazione di voi, e della vostra ansia di approfondimento, lettori e lettrici di questa newsletter politicamente scorrevole, oggi vi sciroppate 10mila battute sul PNRR, in apertura di Montecit. Io sono Valerio Valentini , racconto la politica sul Post e se siete ancora qui, dopo le primeContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di come sta andando nelle zone rosse, di un posto particolare dove guardare un film e di pance che si vedono ovunque. Questo numero siContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una vecchia cristalleria; di uno storico mercato che è tornato a funzionare; e di un nuovo servizio di auto con conducente. Sono iniziati i MondialiContinua a leggere...
La settimana dei videogiochi Si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno l’usuale serie di trasmissioni che durante la prima settimana di giugno tiene occupati i più grandi editori di videogiochi, che in questa occasione annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Dalla scomparsa dell’E3, la fieraContinua a leggere...
Dopo mesi passati a raccontare di essere in dialogo con i cinema, facendo intuire (senza dichiararlo mai) un’apertura alla distribuzione nelle sale cinematografiche, il responsabile della divisione film di Netflix Dan Lin ha detto in un’intervista al New York Times che l’azienda non intende più lavorare con i registi cheContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i piccoli passi dell'Ucraina per entrare nell'Unione Europea; referendum ed “econazionalismo” in Svizzera; una raffineria di allumina ha messoContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre perContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...