Consumismi

Ogni due settimane, il mercoledì

Consumismi - Una puntata sale e pepe

Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre per