A Roma la proiezione stampa di Odissea di Christopher Nolan è stata fatta nel supporto digitale standard, quello in cui viene proiettato e mostrato qualsiasi film. Quindi non era né in formato IMAX (che è quadrato e non rettangolare) né in pellicola 70mm, quella con la qualità più alta. MaContinua a leggere...
Una vecchia teoria sostiene che un'inclinazione all'"obiettività" da parte dei giornali si dovesse non tanto a principi etici o a valutazioni sul proprio ruolo di servizio pubblico, ma soprattutto a delle leggi di mercato: per raggiungere pubblici estesi, e quindi da una parte di opinioni molto diverse e dall'altra diContinua a leggere...
Complice una settimana più scarica di altre – soltanto per gli standard esasperanti dell’amministrazione Trump, certo – cominciamo dalla fine, per una volta: dal vedersi. Farò ancora qualche incontro pubblico nelle prossime settimane, poi se ne riparla a settembre con una grossa novità. Se volete, ci vediamo il 22 luglioContinua a leggere...
Fosse stata in qualsiasi altro momento dei Mondiali, vi avremmo detto di tornare a casa per le 23 e guardare assolutamente Francia-Inghilterra. Una partita che, fosse arrivata qualche giorno fa, molti avrebbero definito finale anticipata . Invece è una finalina , tra due squadre che tutto vorrebbero tranne che essereContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di quanti soldi portano in città gli studenti, di un posto molto strano per vedere una partita di basket e di 310 faldoni che raccontanoContinua a leggere...
Settimanella tranquilla, no? Giusto un po’ di brio sulla legge elettorale, che sarà mai. Sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare per il Post, e stavolta Montecit. è quasi un monografico: esploriamo in lungo e in largo il patatrac di martedì alla Camera. E come ci si è arrivati.Continua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, degli alberi scomparsi di Sant'Ambrogio; delle star di TikTok che si incontrano al mercato; dei panettoni (quelli stradali); e dei cinema più adatti per vedere Odissea.Continua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima A novembre torna Bob Dylan in Italia, non più per il lungo tour del disco Rough and Rowdy Ways ma per un nuovoContinua a leggere...
Ogni tanto qualche lettore ci scrive per elogiare oppure per criticare i "titolisti del Post". Ecco, i "titolisti del Post" non esistono: i titoli dei nostri articoli sono scelti da chi quei pezzi li scrive o da chi li rivede (è spesso una collaborazione). Sono quasi sempre titoli intenzionati aContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Prima di iniziare, volevamo dirvi che c'è una nuova possibilità di abbonarsi al Post: è riservata agli studenti e alle studentesse delle università italiane, costa 45 euro invece diContinua a leggere...
Questa settimana è iniziata non bene con la morte di Sam Neill . Aveva legato la sua immagine e la sua carriera al grandissimo successo di Jurassic Park e al ruolo che interpreta anche in alcuni seguiti, quello del paleontologo Alan Grant. Ma era stato, soprattutto prima, un attore dalleContinua a leggere...
Questa trasferta è agli sgoccioli. Lasciamo i Territori occupati palestinesi e ci spostiamo a Gerusalemme. Prima però io e il fotografo Gabriele Micalizzi dobbiamo fare una deposizione alla polizia israeliana, che ci ha convocato per sentire la nostra versione di questa storia qui . Ci riceve il detective Dotan, camiciaContinua a leggere...
Quando si torna in un luogo dell’infanzia ci si ritrova imbozzolati nei ricordi. Da giovani non ci si fa troppo caso, la parabola della vita è in ascesa, si è carichi di energia, non si ha tempo né voglia di guardarsi indietro. Si è programmati per imparare, non per ricordare.Continua a leggere...
PlayStation non vuole più i giochi su disco A partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi PlayStation saranno disponibili esclusivamente in formato digitale e non verranno più distribuiti su disco . La decisione, annunciata ufficialmente da Sony, riguarda sia i titoli prodotti internamente sia quelli di altri editori. PerContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Squadrate, color panna e con i manici e il fondo rinforzati e colorati: le borse di tela più diContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...