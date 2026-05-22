Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una società di pompe funebri che si è reinventata; di un progetto che non piace ai residenti di Vaiano Valle; e del centrosinistra diviso aContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i negoziati tra Trump e le autorità della Groenlandia vanno avanti; l'Unione Europea è pronta ad approvare l'accordo commercialeContinua a leggere...
Il festival di Cannes del 2026 è ancora in corso e finirà sabato con l'annuncio del vincitore della Palma d'oro. Noi lo stiamo seguendo con un podcast quotidiano che racconta non solo i film che vengono mostrati ma pure cos'altro accade nei grandi festival, come funzionano o anche semplicemente comeContinua a leggere...
Come sapete, non siamo molto normativi sul linguaggio, ma cerchiamo di essere precisi, anche quando maneggiamo testi in altre lingue che poi dobbiamo riportare in italiano. Pensavamo da tempo che sarebbe stata una buona idea, e oggi il team fact-checking/correzioni l'ha concretizzata e ci ha consegnato un nuovo utile strumento.Continua a leggere...
Altre cose, prima Tra due settimane su Netflix arriva un documentario sulle vicende processuali di Michael Jackson, dopo le omissioni del film uscito un mese fa. HBO invece ha presentato un documentario sugli Earth, wind and fire, che arriva il 7 giugno. In questi giorni ci stiamo divertendo col PostContinua a leggere...
Assieme con il fotografo Gabriele Micalizzi siamo andati a fare un corso «stop the bleed», vicino a Bergamo, per imparare come fermare le emorragie. È medicina d’urgenza, sempre utile, e le emorragie sono tra le prime cause di morte nei teatri di guerra. Noi umani siamo anche contenitori di sangueContinua a leggere...
Un articolo sul sito NiemanLab , che si occupa di giornalismo per conto della Nieman Foundation statunitense, ha indicato una direzione che in questi anni è diventata tra le più promettenti per contenere o attenuare la crisi di attenzioni nei confronti dei giornali (negli ultimi giorni sono circolate anche molteContinua a leggere...
Tra le superfici su cui si gioca a tennis la terra rossa è senza dubbio quella più mutevole e imperfetta, dove il clima e il passaggio dei giocatori possono influenzare il rimbalzo della pallina, e quindi il gioco stesso. Da 42 anni Pierluigi Troiani prepara per gli Internazionali d’Italia iContinua a leggere...
Lo scorso martedì, poco prima di partire per Pechino, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell’aiuto della Cina per riaprire lo stretto di Hormuz. Due giorni dopo, quando era già in Cina, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto invece che gli Stati UnitiContinua a leggere...
Bella questa «fase due», ma non ci vivrei. Forse pure Giorgia Meloni se potesse metterebbe fine a questo strazio, ma non può. Sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare per il Post, e oggi Montecit. parla soprattutto di alleati che s’azzuffano tra loro: di Giorgetti che litiga con Urso,Continua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un quartiere che non ne può più, di un passo avanti per le persone disabili e di luci stroboscopiche vicino alla tangenziale. Il villaggioContinua a leggere...
Mixtape : l'adolescenza in quasi 30 canzoni Mixtape è un nuovo videogioco realizzato da un piccolo studio australiano, Beethoven & Dinosaur, e pubblicato da Annapurna Interactive (una divisione di Annapurna Pictures). In maniera molto simile ad alcuni famosi film degli anni Ottanta e Novanta come Una pazza giornata di vacanzaContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Le maniglie di pensili, credenze e armadi sono un elemento spesso trascurato, ma sono uno di quei dettagli cheContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...