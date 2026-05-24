Qualche settimana fa, mentre tornavo in treno dal festival internazionale del giornalismo di Perugia, l'allocazione casuale dei posti di Trenitalia ha voluto che io mi trovassi circondata da ragazzi molto giovani che parlavano fittamente di giornalismo. A un certo punto abbiamo attaccato bottone, ed è venuto fuori che erano studentiContinua a leggere...
La rete televisiva statunitense di economia e finanza CNBC ha intervistato Jeff Bezos, e il giornalista Andrew Ross Sorkin – che è anche columnist del New York Times – gli ha chiesto anche del Washington Post , di cui Bezos è editore da tredici anni . Le sue scelte sonoContinua a leggere...
Quando ho chiesto a Bernie Sanders delle prossime elezioni statunitensi di metà mandato, che si terranno martedì 3 novembre, mi ha descritto una battaglia su due fronti: uno per cambiare il Partito Democratico, uno per battere Trump e il trumpismo. La sua speranza è che i Democratici possano riconquistare almenoContinua a leggere...
Il generale, nel delirio generale. Nel senso che mentre la destra perde la trebisonda, con ministri che s’azzuffano e parlamentari che si fanno i dispetti tra loro, a prosperare è Roberto Vannacci: la sua spacconeria è il riflesso dei timori di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, di una LegaContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Rieccoci dopo una settimana di assenza dovuta al podcast sull’Eurovision Song Contest, grazie a chi ci ha ascoltato e anche a chi nonContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una società di pompe funebri che si è reinventata; di un progetto che non piace ai residenti di Vaiano Valle; e del centrosinistra diviso aContinua a leggere...
Nella prima stagione della serie Gomorra c’è il personaggio memorabile di Genny Savastano, figlio di un capoclan della camorra. Genny è un bamboccione indifeso, cresciuto in mezzo agli agi e incapace di premere il grilletto. Gli altri camorristi lo adulano in pubblico ma in realtà lo disprezzano. Poi Genny finisceContinua a leggere...
Noi che lavoriamo in un giornale online tendiamo a crederci persone che hanno una certa dimestichezza con la tecnologia, persone in grado di padroneggiare il computer, persone molto a loro agio in qualunque contesto digitale. Naturalmente, non è proprio-proprio così. Abbiamo pure i desktop così pieni di cose che nonContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cos’è e come funziona un trauma center , di posticini carini per studiare all’aperto e di banani in centro storico. Questo numero si leggeContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i negoziati tra Trump e le autorità della Groenlandia vanno avanti; l'Unione Europea è pronta ad approvare l'accordo commercialeContinua a leggere...
Il festival di Cannes del 2026 è ancora in corso e finirà sabato con l'annuncio del vincitore della Palma d'oro. Noi lo stiamo seguendo con un podcast quotidiano che racconta non solo i film che vengono mostrati ma pure cos'altro accade nei grandi festival, come funzionano o anche semplicemente comeContinua a leggere...
Mixtape : l'adolescenza in quasi 30 canzoni Mixtape è un nuovo videogioco realizzato da un piccolo studio australiano, Beethoven & Dinosaur, e pubblicato da Annapurna Interactive (una divisione di Annapurna Pictures). In maniera molto simile ad alcuni famosi film degli anni Ottanta e Novanta come Una pazza giornata di vacanzaContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Le maniglie di pensili, credenze e armadi sono un elemento spesso trascurato, ma sono uno di quei dettagli cheContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...