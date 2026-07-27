Con il passare degli anni cerco di stemperare il mio moralismo, tendo a concedere agli altri più attenuanti rispetto a quando ero giovane. Però devo dire di incontrare, sulla strada della tolleranza, alcuni ostacoli insuperabili. La speculazione privata sul vizio del gioco d’azzardo rimane, per me, una cosa grave (allaContinua a leggere...
Benché l'antica scelta del lavoro al Post prevedesse che "tutti fanno tutto" (un po' per necessità e un po' per virtù) e in una misura questa scelta si sia conservata, nel tempo si sono formate alcune specializzazioni, si sono alimentate certe competenze, si sono stabilizzati alcuni ruoli. Quindi i lavoriContinua a leggere...
Altre cose, prima A Folkestone in Inghilterra hanno fatto un raduno affollatissimo di persone vestite di rosso che cantano Wuthering heights di Kate Bush (è una cosa che fanno in diverse città britanniche). I Faith no more tornerammo insieme dopo dieci anni per quattro date oceaniche l'anno prossimo, assieme aiContinua a leggere...
In coda a questa newsletter raccontiamo una piccola ma significativa notizia falsa pubblicata nei giorni scorsi da molte note testate giornalistiche. Le spiegazioni di cosa genera questo genere di errori sono molte: in questo caso sicuramente un automatismo da luogo comune (lupo mangia bambino), un pigro o interessato "framing" dellaContinua a leggere...
Ciao, dalla prossima settimana Sunday Post va in vacanza: tornerà domenica 6 settembre. Per molte persone sta per cominciare un periodo dell’anno in cui le abitudini quotidiane cambiano. Se vi proponessero di indossare nelle prossime settimane un dispositivo che si attiva ogni volta che parlate e tiene il conteggio delleContinua a leggere...
Anche i dazi, come certi amori, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È successo questa settimana, quando l’amministrazione Trump ha imposto nuovi dazi su oltre ottanta paesi al mondo. Ma come, vi starete forse chiedendo, la Corte Suprema non aveva sancito che Trump non avesse il potere di imporreContinua a leggere...
«Il cesso è l’estremo rifugio dove l’intimità combatte l’ultima battaglia contro il grande casino sociale che c’è all’esterno», diceva il professor Rivaroli in In nome del popolo italiano . Ora, sostituite il cesso col parlamento, e avrete una buona idea di cos’è stato bazzicare la Camera e il Senato inContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di alcune novità politiche; delle frequenti grandinate in città e del perché per ora La Maura ce lo dobbiamo tenere. Pellizza da Volpedo, Casorati, Man ReyContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di scontri che non sono più gli stessi, di un incredibile spreco di legna e di quintali di pasta che hanno fatto la storia. (QuestoContinua a leggere...
Qualche gioco per rilassarsi ad agosto Questa è l'ultima puntata di Manettini prima della pausa, che durerà per tutto il mese di agosto, ed è un po' diversa dal solito. Abbiamo cercato qualche gioco interessante e adatto, speriamo, a passare le prossime settimane, ovunque siate. Si comincia da un giocoContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. In questa newsletter: Burnham vuole spendere, ma ha un problema comune a molti; di nuovo l'ETS; la Commissione Europea indaga su un'anatra; il «legame di civiltà» tra Europa eContinua a leggere...
Sono settimane di Odissea , e probabilmente lo saranno ancora per un po'. Il film di Christopher Nolan sta andando bene come si prevedeva e ci sono tante cose da dire e da leggere prima di vederlo o dopo averlo visto, o ancora da ascoltare . Per chi l'ha vistoContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Chi legge questa newsletter e quella sui regali di Natale da tanti anni ricorderà che tra i consigli piùContinua a leggere...
Alla fine ha vinto la squadra migliore. La Spagna ha dominato anche la finale, senza dare troppo spettacolo, ma mostrandosi sempre in controllo. L'Argentina, che fin qui aveva segnato 19 gol, ha fatto il suo PRIMO TIRO nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare. Noi spettatori neutrali non ciContinua a leggere...
Questa trasferta è agli sgoccioli. Lasciamo i Territori occupati palestinesi e ci spostiamo a Gerusalemme. Prima però io e il fotografo Gabriele Micalizzi dobbiamo fare una deposizione alla polizia israeliana, che ci ha convocato per sentire la nostra versione di questa storia qui . Ci riceve il detective Dotan, camiciaContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...