Prima di quest'anno il Canada aveva partecipato a due Mondiali, nel 1986 e nel 2022, giocando sei partite: aveva sempre perso. Il pareggio di ieri sera contro la Bosnia Erzegovina è stato a suo modo un risultato storico, quindi, oltre che tutto sommato giusto. La Bosnia Erzegovina era passata inContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di come sta andando nelle zone rosse, di un posto particolare dove guardare un film e di pance che si vedono ovunque. Questo numero siContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una vecchia cristalleria; di uno storico mercato che è tornato a funzionare; e di un nuovo servizio di auto con conducente. Sono iniziati i MondialiContinua a leggere...
Siccome ho una grande considerazione di voi, e della vostra ansia di approfondimento, lettori e lettrici di questa newsletter politicamente scorrevole, oggi vi sciroppate 10mila battute sul PNRR, in apertura di Montecit. Io sono Valerio Valentini , racconto la politica sul Post e se siete ancora qui, dopo le primeContinua a leggere...
C'è una consuetudine al Post riassumibile con l'espressione inglese "if you see something, say something": se vedi qualcosa di notevole, avvisa (adattando la traduzione al nostro caso). È una consuetudine e un principio di lavoro che vale per molte cose e che si traduce in una diffusa presa di responsabilitàContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Per gli appassionati di chitarre esce un nuovo disco di Jack White a luglio e uno di Ty Segall ad agosto. Phoebe BridgersContinua a leggere...
La settimana dei videogiochi Si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno l’usuale serie di trasmissioni che durante la prima settimana di giugno tiene occupati i più grandi editori di videogiochi, che in questa occasione annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Dalla scomparsa dell’E3, la fieraContinua a leggere...
Dopo mesi passati a raccontare di essere in dialogo con i cinema, facendo intuire (senza dichiararlo mai) un’apertura alla distribuzione nelle sale cinematografiche, il responsabile della divisione film di Netflix Dan Lin ha detto in un’intervista al New York Times che l’azienda non intende più lavorare con i registi cheContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i piccoli passi dell'Ucraina per entrare nell'Unione Europea; referendum ed “econazionalismo” in Svizzera; una raffineria di allumina ha messoContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre perContinua a leggere...
Quando lessi per la prima volta un fumetto di Marjane Satrapi avevo 14 anni, provavo vergogna a togliermi la maglietta in spiaggia e conoscevo poco o nulla non solo dell'Iran, ma di qualsiasi luogo che si trovasse più di una ventina di chilometri dal mio spensierato paesello calabrese. Avevo laContinua a leggere...
C'è un diabolico format che torna ciclicamente nella produzione giornalistica: la lista. Le cinque cose che, i dieci posti più, i migliori venti, otto cose che non, dieci modi per, eccetera. Ebbe già suoi larghi usi sulle riviste della fine del secolo scorso, con contenuti più o meno frivoli eContinua a leggere...
Oggi capiremo qualcosa in più. Cioè, capire qualcosa in più sarebbe l’obiettivo sempre, con questa newsletter e in generale con tutte le cose del Post; ma mi riferisco più precisamente a Donald Trump e al modo in cui dopo oltre dieci anni ancora leggiamo le notizie oscillando tra giudicare leContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...