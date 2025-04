Le prime reazioni alla morte del papa

Lunedì mattina è morto papa Francesco, il capo della Chiesa cattolica. Aveva 88 anni ed era malato da tempo. La Chiesa ha detto che è morto alle 7:35 ma per ora non ha dato altri dettagli. A breve inizierà il procedimento per nominare il suo successore. In questo liveblog trovate tutte le notizie e gli sviluppi man mano che arrivano.