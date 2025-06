Il drammatico infortunio di Tyrese Haliburton durante l’ultima partita delle finali di NBA

Sei minuti dopo l’inizio di gara-7 tra Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder – l’ultima e decisiva partita delle finali di NBA, il campionato di basket nordamericano – Tyrese Haliburton, il miglior giocatore dei Pacers, ha subito un brutto infortunio. Mentre si muoveva in avanti per fare un passaggio, Haliburton è scivolato e si è fatto male: si teme si sia rotto il tendine d’Achille della gamba destra. Una volta a terra, si è messo a piangere e sbattere i pugni, probabilmente perché aveva capito che non poteva più giocare la partita più importante della sua carriera finora (e che aveva pure iniziato molto bene).

Senza uno dei suoi migliori giocatori, Indiana ha comunque giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo, ma ha infine perso per 101 a 93, e Oklahoma ha vinto il titolo. Nei sei minuti giocati durante la finale Haliburton aveva già segnato 9 punti con 3 canestri da 3.

Poco prima dell’inizio dei playoff di NBA, il sito The Athletic aveva pubblicato un sondaggio in cui più di cento giocatori dell’NBA avevano risposto in forma anonima a una serie di domande, da cui era emerso che il giocatore più sopravvalutato di tutta la lega sarebbe stato proprio Tyrese Haliburton. Da quel momento il venticinquenne statunitense, di ruolo guardia, ha giocato partite di altissimo livello ed è stato spesso decisivo nelle vittorie di Indiana (molte delle quali ottenute in rimonta): solo durante le finali, ha fatto vincere ai Pacers gara-1 con un canestro decisivo a tre decimi di secondo dalla fine e ha giocato un’eccezionale gara-6, pur essendo reduce da un infortunio.