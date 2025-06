Un altro canestro all’ultimo secondo di Tyrese Haliburton, nella prima partita delle finali NBA

Nella notte tra giovedì e venerdì si è giocata la prima partita delle Finals NBA, cioè la serie di partite (al meglio delle 7) che assegnano il titolo nel principale campionato di basket statunitense. Quest’anno si affrontano gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers: i Pacers sono considerati sfavoriti, visto che i Thunder sono stati la miglior squadra della stagione. Nella prima partita si giocava a Oklahoma City e la squadra di casa è rimasta in vantaggio fino all’ultimo secondo, quando Tyrese Haliburton ha segnato il canestro decisivo per la vittoria di Indiana a 3 decimi di secondo dalla fine. Non è stato quindi un vero e proprio buzzer beater, cioè un canestro che arriva esattamente sulla sirena di fine partita, ma un cosiddetto game winner, il canestro della vittoria.

Il canestro decisivo di Haliburton

Non è la prima volta in questi playoff che Indiana vince in rimonta (anzi è già successo in diverse occasioni), e non è nemmeno la prima volta che Haliburton fa un canestro fondamentale all’ultimo secondo: nella prima partita della finale di conference (una specie di semifinale) contro i New York Knicks, sempre in trasferta, aveva segnato quello del pareggio con un tiro piuttosto rocambolesco, completando un’incredibile rimonta dei Pacers, che avevano poi vinto ai supplementari.

Poco prima dell’inizio dei playoff di NBA, il sito The Athletic aveva pubblicato un sondaggio in cui più di cento giocatori dell’NBA avevano risposto in forma anonima a una serie di domande, da cui era emerso che il giocatore più sopravvalutato di tutta la lega sarebbe stato proprio Tyrese Haliburton. Da quel momento il venticinquenne statunitense, di ruolo guardia, sta giocando dei playoff di altissimo livello, risultando determinante nei momenti decisivi delle partite e smentendo di fatto la valutazione fatta dai colleghi che avevano partecipato al sondaggio. Nella notte tra domenica e lunedì, sempre a Oklahoma City, si giocherà la seconda partita delle Finals.