Il video del giornalista della BBC che racconta in diretta l’attentato a Trump mentre è steso a terra per proteggersi

Il giornalista della BBC Gary O’Donoghue si trovava al comizio a Butler, in Pennsylvania, dove nella notte italiana tra sabato e domenica è avvenuto l’attentato contro Donald Trump. O’Donoghue ha raccontato che stava per intervenire in diretta in un programma della BBC quando ci sono stati gli spari. Allora è stato costretto a mettersi al riparo per terra, dietro la sua macchina, ma nonostante questa situazione molto complicata ha fatto lo stesso un collegamento televisivo in cui ha raccontato cosa stava succedendo e ciò che poteva o non poteva ricostruire dalla posizione in cui si trovava, a poche centinaia di metri da dove l’attentatore aveva appena sparato:

«Come vedete siamo al suolo, dietro la nostra macchina, e non è l’ideale, ma questo è il riparo di cui disponiamo al momento e da dove stiamo provando a capire che cosa è accaduto», ha spiegato O’Donoghue, che è il corrispondente della BBC dal Nord America ed è cieco, dopo aver descritto gli spari che ha sentito circa dieci minuti dopo l’inizio del discorso di Trump.

