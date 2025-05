I video della CIA per reclutare spie in Cina

La CIA, la principale agenzia di intelligence degli Stati Uniti per l’estero, ha pubblicato sui suoi canali social alcuni video per diffondere malcontento verso il governo fra la popolazione cinese e per reclutare spie in Cina. La CIA prova da anni, finora con successi limitati, a costruire una rete di informatori in Cina, dopo l’arresto o l’uccisione di moltissime sue spie all’interno del paese fra il 2010 e il 2012.

Uno dei video è intitolato “Perché ho scelto di collaborare: diventare padrone del mio destino”: è narrato in prima persona da un’ipotetica persona cinese che ha fatto carriera, ma che si rende conto che il suo futuro è incerto perché non è allineata al partito comunista, come altri suoi colleghi o compagni penalizzati per lo stesso motivo. L’altro video si intitola “Perché ho scelto di collaborare: creare un futuro migliore”: anche questo è narrato in prima persona, e parla della delusione provata nel rendersi conto che il suo lavoro non va a beneficio suo, ma dei suoi superiori.

Il regime del partito comunista cinese vieta ai cittadini di accedere a molte piattaforme social su cui sono stati caricati i video, come YouTube, ma dal paese si possono comunque vedere usando una VPN, un sistema che fra le altre cose maschera la localizzazione del dispositivo da cui si sta accedendo a un sito.

