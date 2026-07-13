Il trailer di “Digger”, il nuovo film di Iñárritu con Tom Cruise

Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di Digger, il decimo film di Alejandro González Iñárritu, che avrà per protagonista Tom Cruise e uscirà il prossimo 2 ottobre. Racconta la storia di Digger Rockwell (interpretato da Cruise), un magnate del petrolio che deve risolvere una catastrofe ambientale causata dalla sua stessa azienda. È un film molto atteso, e secondo critici e addetti ai lavori ha tutte le carte in regola per ambire all’Oscar per il miglior film: Iñárritu è infatti uno dei registi più importanti al mondo e ne ha già vinti cinque, tra cui quello per il miglior film con Birdman.

Cruise invece sta vivendo una nuova fase di grandi consensi: dopo anni in cui la sua immagine pubblica era stata offuscata dalle controversie legate a Scientology e dalle speculazioni sulle sue condizioni psicologiche, il successo di Top Gun: Maverick e della saga di Mission: Impossible hanno rafforzato il suo status a Hollywood. Sarà probabilmente uno dei favoriti per l’Oscar come migliore attore.