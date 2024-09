Il trailer della versione australiana di The Office

Mercoledì Amazon Prime ha pubblicato il trailer dell’adattamento australiano di The Office, il celebre mockumentary (finto documentario) di metà anni Duemila che continua a essere una delle serie tv comiche più amate e citate ancora oggi. Il trailer mostra diverse scene con la comica australiana Felicity Ward, che nella serie interpreterà la protagonista Hannah Howard, amministratrice delegata di un’azienda di imballaggi immaginaria con sede a Sydney, che come nelle altre versioni della serie tenta di conquistare in maniera un po’ goffa la fiducia dei dipendenti. La serie sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal prossimo 18 ottobre.

The Office fu creata nel 2001 dal comico, attore e autore inglese Stephen Merchant assieme al comico, attore e presentatore Ricky Gervais, che interpretava il capo dell’ufficio di un’azienda produttrice di carta dalla personalità irritante. La serie fu trasmessa su BBC Two tra il 2001 e il 2002 ed ebbe un buon successo, ma se ne fecero solo due stagioni. A partire da essa furono poi sviluppate dodici altre serie ambientate in diversi paesi, fra cui Polonia, India e ora anche Australia. Quella più longeva e più conosciuta è di gran lunga la sua versione statunitense, con Steve Carell, andata in onda tra il 2005 e il 2013 per nove stagioni proprio su NBC e attualmente disponibile in Italia su Netflix e Prime Video.