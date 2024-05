È in preparazione una nuova serie ambientata «nell’universo» di The Office

NBC Universal Media ha confermato di essere al lavoro su una nuova serie ispirata alla versione statunitense di The Office, il celebre mockumentary di metà anni Duemila che continua a essere una delle serie tv comiche più amate e citate ancora oggi. La serie è stata commissionata da Peacock, il servizio di streaming di NBC, e della sua produzione si vociferava già da tempo: non sarà né un reboot né un seguito della serie di culto con Steve Carell, bensì un “finto documentario” sulla redazione di un quotidiano malandato ambientato nello stesso universo in cui esiste la Dunder Mifflin, l’azienda al centro dell’originale. A produrla dovrebbe essere lo stesso produttore dell’originale, Greg Daniels.

The Office fu creata nel 2001 dal comico, attore e autore inglese Stephen Merchant assieme al comico, attore e presentatore Ricky Gervais, che interpretava il capo dell’ufficio di un’azienda produttrice di carta dalla personalità irritante. La serie fu trasmessa su BBC Two tra il 2001 e il 2002 ed ebbe un buon successo, ma se ne fecero solo due stagioni. Quella più longeva e più conosciuta è la sua versione statunitense, adattata da Daniels, andata in onda tra il 2005 e il 2013 per nove stagioni proprio su NBC e attualmente disponibile in Italia su Netflix.

Proprio come l’originale, questo The Office raccontava la noia, le rivalità, i disagi e i flirt al centro delle relazioni tra le impiegate e gli impiegati di un ufficio di Scranton, in Pennsylvania, che aveva per capo Michael Scott, un personaggio al limite tra l’assurdo e il ridicolo, e sempre costantemente cringe.

«La troupe che ha documentato la sede di Scranton della Dunder Mifflin è alla ricerca di un nuovo soggetto, quando si imbatte in uno storico giornale del Midwest in grosse difficoltà, e l’editore cerca di farlo risollevare con dei reporter volontari», dice NBC presentando la nuova serie. Per ora non ci sono altri dettagli e non ci sono nemmeno conferme sul cast: secondo l’Hollywood Reporter però tra i protagonisti ci sarebbero l’attore irlandese Domhnall Gleeson, conosciuto tra le altre cose per Ex Machina e Black Mirror, e Sabrina Impacciatore, che si è fatta notare anche fuori dall’Italia grazie al suo ruolo nella seconda stagione di White Lotus, ambientata in Sicilia.

La versione statunitense di The Office, in cui recitavano tra gli altri Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Mindy Kaling e B.J. Novak, raccontava storie di finzione utilizzando gli stilemi tipici dei documentari, in modo tale da dare allo spettatore l’illusione che ciò che sta guardando sia descrizione della realtà. Gran parte del suo successo è legata al fatto che chiunque lavori in un ufficio possa immedesimarsi o comunque riconoscere certe dinamiche, pur esasperate. Negli anni la serie ottenne 42 candidature agli Emmy, vincendone cinque, e nel 2006 e nel 2008 fu scelta come miglior serie tv dall’American Film Institute.

Proprio perché è una serie di culto, apprezzata in maniera molto trasversale e per certi versi venerata come poche altre, qualsiasi possibile progetto la riguardi crea enormi aspettative. Nel 2017 per esempio NBC aveva ventilato l’idea di riproporla, con un protagonista diverso da Carell, ma poi non se ne fece nulla.

Lisa Katz, dirigente di NBCU Entertainment, ha confermato che la nuova serie prevede un nuovo cast e sarà ambientata nella redazione di un quotidiano «nell’universo della Dunder Mifflin»: è stata pensata in collaborazione con Universal Television e co-creata da Daniels e dal comico, autore televisivo e produttore Michael Koman, che ha lavorato tra le altre cose per il popolare show televisivo Late Night with Conan O’Brien e per il docu-reality Nathan for You di Nathan Fielder. Daniels e Koman saranno produttori esecutivi della serie assieme a Gervais e Merchant.

Gli autori della nuova serie hanno cominciato a lavorarci nel gennaio del 2024: la produzione dovrebbe cominciare a luglio e nei prossimi mesi dovrebbe sapersi qualcosa di più definitivo anche sul cast.

