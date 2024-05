Le foto di venerdì a Cannes

Caricamento player

Kind of Kindness di Yorgos Lanthimos e Oh, Canada di Paul Schrader sono i due film presentati venerdì in concorso al festival di Cannes, con The Surfer di Lorcan Finnegan, che invece è tra quelli fuori concorso.

Attorno a Kinds of Kindness del regista greco Yorgos Lanthimos (con l’attrice Emma Stone, già protagonista del suo ultimo e molto premiato Povere creature!) c’erano grandi aspettative. Della trama, definita «una favola contemporanea», si sa che segue tre racconti in apparenza separati tra loro: quello di un uomo disperato che cerca di prendere il controllo della sua vita, quello di un poliziotto inquietato dal fatto che la moglie, scomparsa in mare, è tornata ma sembra essere una persona diversa, e quello di una donna che diventa una prodigiosa leader spirituale sfruttando le proprie abilità psichiche. Oh, Canada invece è l’adattamento cinematografico del romanzo I tradimenti di Russell Banks: ha come protagonista Richard Gere, che interpreta un affermato documentarista, Leonard Fife, diventato famoso per essere fuggito in Canada per evitare il servizio militare negli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam. Il film parte dall’ultima intervista data da Fife, ormai malato terminale di cancro, che decide di raccontare la verità sulla sua vita. Emma Fife, la moglie di Leonard, è interpretata da Uma Thurman.