Il papa oggi ha incontrato comici di tutto il mondo, oltre che leader politici

La mattina del 14 giugno, prima di andare in Puglia per incontrare i leader politici internazionali riuniti per il G7, papa Francesco ha ricevuto in Vaticano più di cento comici e comiche di tutto il mondo. La delegazione italiana era la più numerosa: c’erano tra gli altri Luca Bizzarri, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, Luciana Littizzetto, Massimo Boldi, Christian De Sica, Geppi Cucciari, il Mago Forest (Michele Foresta), Pio e Amedeo, e Valerio Lundini. C’era anche un gruppo statunitense, tra cui l’attrice Whoopi Goldberg, Chris Rock e i conduttori Jimmy Fallon, Stephen Colbert e Conan O’ Brien.

L’incontro tra il papa e i comici è stato organizzato dal dicastero per la Cultura e l’Educazione e dal dicastero per la Comunicazione del Vaticano, enti analoghi ai ministeri di altri stati.

Il papa ha tenuto un discorso in cui ha fatto qualche battuta e ha detto che si può ridere anche di Dio. Ha poi chiesto a Littizzetto di leggere una preghiera scritta da Tommaso Moro che parla di buon umore.