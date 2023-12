Cosa sta versando Rishi Sunak sulla sua pasta?

Lunedì 25 dicembre il primo ministro britannico Rishi Sunak ha pubblicato sulle proprie pagine social un video scherzoso in cui lo si vede lavorare da solo all’interno dell’ufficio del primo ministro in Downing Street, a Londra, in quella che sembra la vigilia di Natale. Quando Sunak si accorge di essere l’unico ancora in ufficio inizia a fare una serie di cose buffe, come giocare a bowling con una piramide di lattine di Coca-Cola, in una serie di scene che sembrano ispirate al film Mamma ho perso l’aereo. Fra le altre cose Sunak si prepara un piatto di spaghetti che poco dopo mangia guardando Elf – Un elfo di nome Buddy in una sala conferenze deserta.

Gli spaghetti preparati da Sunak però hanno qualcosa di strano: Sunak li condisce con un liquido indefinibile. La consistenza sembra quella dell’olio, ma dal contenitore si intravede un liquido molto più scuro, più simile alla salsa di soia: che però di solito è assai meno densa dell’olio. Il colore e la consistenza ricordano perlopiù quelli di uno sciroppo: e in effetti la bottiglietta usata da Sunak sembra proprio quella di una marca di sciroppo d’acero, che di solito si usa per condire i dolci. Potrebbe essere una citazione proprio di Elf, in cui il protagonista Will Ferrell condisce un piatto di spaghetti con lo sciroppo d’acero.