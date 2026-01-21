Il primo trailer di “Due spicci”, la nuova serie animata di Zerocalcare

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Due spicci, la nuova serie animata del fumettista italiano Zerocalcare. Uscirà a maggio, in una data non ancora specificata, e sarà la terza serie animata di Zerocalcare dopo Strappare lungo i bordi del 2021 e Questo mondo non mi renderà cattivo del 2023.

Nella serie ci sarà di nuovo Valerio Mastandrea come voce dell’Armadillo, il personaggio che interpreta la coscienza del fumettista. Zerocalcare aveva fatto capire di star lavorando a una nuova serie lo scorso giugno, e ne aveva annunciato il titolo a novembre.