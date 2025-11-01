Il video in cui Zerocalcare svela il titolo della sua nuova serie animata
Sabato Netflix Italia ha condiviso un video in cui il noto fumettista romano Zerocalcare svela il titolo della sua nuova serie animata, dopo l’annuncio dello scorso giugno: si intitolerà Due spicci, e uscirà nel 2026 in una data non specificata.
Sarà la terza serie animata di Zerocalcare, dopo Strappare lungo i bordi del 2021 e Questo mondo non mi renderà cattivo del 2023. Nella serie ci sarà di nuovo Valerio Mastandrea come voce dell’Armadillo, il personaggio che interpreta la coscienza del fumettista.
