Il video in cui Zerocalcare annuncia la sua nuova serie animata, con Valerio Mastandrea

Martedì Netflix Italia ha condiviso un video in cui il noto fumettista romano Zerocalcare annuncia la sua nuova serie animata assieme all’attore Valerio Mastandrea. Sarà la terza serie animata di Zerocalcare dopo i grandi successi ottenuti con Strappare lungo i bordi nel 2021 e Questo mondo non mi renderà cattivo nel 2023: al momento non si sa come si chiamerà, ma nel video si dice che uscirà nel 2026. Nella serie ci sarà di nuovo Mastandrea come voce dell’Armadillo, il personaggio che interpreta la coscienza del fumettista.

– Ascolta anche: Zerocalcare, tra virgolette