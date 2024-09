Il ministero degli Esteri tedesco ha un paio di cose da dire a Trump sulle energie rinnovabili e sul mangiare cani e gatti

Mercoledì il profilo su X in lingua inglese del ministero degli Esteri tedesco ha risposto ad alcune affermazioni che riguardavano la Germania fatte da Donald Trump durante il dibattito televisivo di martedì con Kamala Harris. L’ex presidente e candidato dei Repubblicani alle presidenziali di novembre ha sostenuto erroneamente che la Germania «ci ha provato [ad abbandonare l’energia nucleare] e nel giro di un anno è tornata a costruire centrali elettriche normali. Non possiamo sacrificare il nostro paese».

Nel post su X il ministero ha replicato che più di metà dell’energia elettrica tedesca è prodotta da fonti rinnovabili e che il governo sta chiudendo le centrali nucleari (e quelle alimentate a carbone), non certo costruendone di nuove. Il post si conclude con un «PS: e tra l’altro non mangiamo cani e gatti», in riferimento a una delle cose più strampalate dette da Trump nel dibattito, cioè che in Ohio le persone migranti «mangiano i cani, i gatti e gli animali domestici», una falsità che circola su internet da un paio di giorni negli ambienti della destra statunitense complottista.

