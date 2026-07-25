Il video della grande rimonta di Tadej Pogačar all’Alpe di Huez

Lo sloveno Tadej Pogačar, il ciclista più forte al mondo, ha fatto una grande rimonta nella tappa di venerdì del Tour de France, quella che arrivava in cima all’Alpe d’Huez dopo una delle salite più famose del ciclismo. Pogačar ha raggiunto la testa della corsa che lo anticipava di tre minuti e mezzo, senza staccarsi dai pedali, e a 900 metri dal traguardo ha staccato in volata i forti scalatori Lenny Martinez e Richard Carapaz vincendo la tappa e battendo uno storico record di Marco Pantani che resisteva dal 1995. Ha salito i 21 tornanti della salita in 35 minuti e 27 secondi, quasi un minuto e mezzo in meno di Pantani.

Rimangono due tappe alla fine del Tour De France 2026, e quella di sabato arriverà sempre sull’Alpe d’Huez: ma dopo la vittoria di venerdì è di fatto scontato che lo vincerà Pogačar: sarà il suo quinto.