Il nuovo trailer della serie tv tratta da “M. Il figlio del secolo”

Venerdì è uscito il nuovo trailer di M. Il figlio del secolo, la serie tv su Benito Mussolini diretta dal regista britannico Joe Wright e tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Antonio Scurati, pubblicato da Bompiani e vincitore nel 2019 del Premio Strega. La serie avrà otto puntate e sarà distribuita da Sky a partire dal 10 gennaio 2025. Ad agosto era uscito un primo teaser della serie.

Il romanzo è il primo di una trilogia e racconta la storia dell’ascesa al potere di Benito Mussolini. Inizia nel 1919, l’anno in cui Mussolini fondò il movimento dei Fasci italiani di combattimento, e si chiude con il discorso del 1925 con cui cominciò la dittatura fascista.

Mussolini è interpretato dall’attore Luca Marinelli, che nel 2023 ha vinto un Nastro d’argento per miglior attore protagonista per il film Le otto montagne e nel 2016 un David di Donatello per il suo ruolo in Lo chiamavano Jeeg Robot. In passato ha lavorato con registi come Paolo Virzì, Paolo Sorrentino e i fratelli Paolo e Vittorio Taviani. La sceneggiatura è di Stefano Bises e Davide Serino, autori di sceneggiature di alcune serie e film di successo tra cui Gomorra, Esterno notte e 1992. Tra i film diretti da Wright in passato, invece, ci sono Orgoglio e pregiudizio (2005), Espiazione (2007) e Anna Karenina (2012).

