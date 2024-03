Un nuovo murale di Banksy a Londra

Lunedì l’artista Banksy ha pubblicato sui suoi profili social le immagini di un murale apparso domenica mattina su un muro di Hornsey Road, nel quartiere di Finsbury Park a nord di Londra, confermando quindi che l’opera sia sua. Il murale è fatto principalmente da un getto di vernice verde su un muro bianco, che visto da una certa angolatura appare come la chioma di un vero albero completamente spoglio posto davanti al muro. In basso a sinistra è disegnata la figura di una persona con la tecnica dello stencil, quella con cui quasi sempre Banksy realizza i suoi graffiti, che consiste nel posizionare una sorta di negativo dell’immagine su un muro per riempirne poi i buchi con una bomboletta spray. La persona disegnata tiene in mano un tubo con cui sembra aver gettato il resto della vernice verde sul muro.

Banksy è uno degli street artist più famosi al mondo ma la sua identità è sconosciuta. Quando una sua opera viene trovata in una città, Banksy è solito confermare che è stato lui a realizzarla pubblicandone le immagini sui suoi profili social, senza però aggiungere alcun commento. Prima di questo murale, l’ultima sua opera di cui si era avuta notizia erano stati i graffiti di tre droni militari sopra un cartello stradale con il segnale di “Stop”, comparsi sempre a Londra a fine dicembre scorso. Anche in quel caso Banksy aveva rivendicato la paternità dell’opera pubblicandola su Instagram: dopo meno di un’ora il cartello era stato rubato e per il furto erano poi stati arrestati due uomini.