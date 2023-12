A Londra la polizia ha arrestato un uomo accusato di aver rubato l’ultima opera di Banksy, comparsa venerdì su un cartello stradale

Sabato la polizia di Londra, la capitale del Regno Unito, ha detto di avere arrestato un uomo accusato di avere rubato un’opera del celebre artista Banksy, che era comparsa il giorno prima su un cartello stradale della città.

L’opera è stata disegnata sopra un cartello stradale con il segnale di “Stop”, a cui sono stati sovrapposti dei graffiti che sembrano raffigurare tre droni militari. Solitamente Banksy pubblica sui propri profili social le foto delle sue opere per rivendicarne la paternità: lo aveva fatto anche venerdì intorno a mezzogiorno (ora britannica, quindi le 13 in Italia). Dopo circa mezz’ora però l’opera era già stata rimossa: in alcuni video circolati nelle ore successive si vedevano due uomini a volto scoperto rimuovere il cartello stradale con l’opera.

«Sono convinta che riusciremo a recuperarla. Non parliamo soltanto di un cartello stradale ma di un’opera d’arte messa lì per la comunità», ha detto al Guardian una consigliera comunale, Jasmine Ali.