La nuova opera di Banksy comparsa a Londra e portata via dopo meno di un’ora

Banksy, uno degli street artist più famosi al mondo, ha confermato di essere l’autore di un’opera comparsa venerdì a Londra: un cartello stradale con il segnale di “Stop”, con sopra dei graffiti che sembrano raffigurare tre droni militari. Solitamente Banksy pubblica sui propri profili social le foto delle sue opere per rivendicarne la paternità: lo ha fatto anche venerdì intorno a mezzogiorno (ora britannica, quindi le 13 in Italia), senza aggiungere alcun commento. Dopo circa mezz’ora però l’opera era già stata rimossa: alcuni testimoni hanno detto di aver visto due uomini portarla via dall’incrocio in cui era stata posizionata, tra Southampton Way e Commercial Way nel quartiere Peckham. Potrebbe essere stato un furto: al momento infatti non ci sono indizi che Banksy abbia a che fare con la rimozione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banksy (@banksy)