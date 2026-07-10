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Avete provato a cercare “Erling Haaland” su Google?

(screenshot Google)
(screenshot Google)

Da alcune ore googlando il nome dell’attaccante della nazionale maschile di calcio della Norvegia Erling Haaland compaiono sullo schermo vichinghi che remano. È un riferimento alla vogata vichinga con cui tifosi e giocatori norvegesi si stanno facendo notare ai Mondiali di calcio. I tifosi stanno seduti e mimano un colpo di remi, sempre a un ritmo cadenzato da un tamburo, urlando «ro!» (si pronuncia “ru”, e vuol dire “remare!” in norvegese). Lo fanno per festeggiare le vittorie della Norvegia coi calciatori, o anche solo per divertirsi un po’.

Googlando il nome di Haaland compare anche un tasto che riproduce il rumore del tamburo. Affinché compaiano i vichinghi googlando da telefono, è necessario premerlo, quel tasto. Di questa novità di Google si è accorto anche Haaland stesso, che su X ha scritto: «Una cosa da fare oggi… cercare il mio nome su Google».

I vichinghi che remano compaiono anche googlando il nome completo di Haaland, “Erling Braut Haaland”, mentre non succede nulla se si googlano i nomi di altri forti giocatori norvegesi come Antonio Nusa o Martin Ødegaard. Dopo aver eliminato Costa d’Avorio e Brasile, la Norvegia giocherà i quarti di finale sabato 11 luglio alle 23 contro l’Inghilterra a Miami, negli Stati Uniti.

Tag: calcio-Erling Haaland-mondiali 2026-norvegia

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