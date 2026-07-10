Avete provato a cercare “Erling Haaland” su Google?

Da alcune ore googlando il nome dell’attaccante della nazionale maschile di calcio della Norvegia Erling Haaland compaiono sullo schermo vichinghi che remano. È un riferimento alla vogata vichinga con cui tifosi e giocatori norvegesi si stanno facendo notare ai Mondiali di calcio. I tifosi stanno seduti e mimano un colpo di remi, sempre a un ritmo cadenzato da un tamburo, urlando «ro!» (si pronuncia “ru”, e vuol dire “remare!” in norvegese). Lo fanno per festeggiare le vittorie della Norvegia coi calciatori, o anche solo per divertirsi un po’.

Googlando il nome di Haaland compare anche un tasto che riproduce il rumore del tamburo. Affinché compaiano i vichinghi googlando da telefono, è necessario premerlo, quel tasto. Di questa novità di Google si è accorto anche Haaland stesso, che su X ha scritto: «Una cosa da fare oggi… cercare il mio nome su Google».

I vichinghi che remano compaiono anche googlando il nome completo di Haaland, “Erling Braut Haaland”, mentre non succede nulla se si googlano i nomi di altri forti giocatori norvegesi come Antonio Nusa o Martin Ødegaard. Dopo aver eliminato Costa d’Avorio e Brasile, la Norvegia giocherà i quarti di finale sabato 11 luglio alle 23 contro l’Inghilterra a Miami, negli Stati Uniti.