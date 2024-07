Le finte multe lasciate sulle auto in sosta irregolare a Milano

In questi giorni alcune persone che avevano lasciato la loro auto in sosta irregolare sui marciapiedi di Milano si sono trovate sui parabrezza dei foglietti rosa che ricordano quelli delle multe lasciate dalla polizia locale. I foglietti dicono chiaramente che «questo non è un verbale» e che «la multa è falsa, ma c’è chi paga sempre»: cioè chi quei marciapiedi li deve usare per spostarsi a piedi o in carrozzina. Le “finte multe” sono un’iniziativa di un gruppo di attiviste e attivisti che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema della sosta irregolare, un gesto che definiscono «una forma di prevaricazione» e che a Milano è un problema noto da anni.

Il foglietto, in particolare, rimanda al concetto di abilismo, che nelle parole della presidente dell’associazione Nessunotocchimario, Armanda Salvucci, è «un sistema discriminatorio fatto di pratiche, linguaggi, valori e convinzioni radicate nella nostra cultura secondo cui la disabilità è una devianza rispetto alla norma, e in quanto tale vale meno». C’è anche un QR code che rinvia alla pagina Instagram sposta.mi e da lì a un sito, dove si ricorda che varie strade di Milano non sono davvero accessibili.

– Leggi anche: Il grande censimento delle auto in divieto di sosta, a Milano