Su YouTube si possono vedere gratis diversi film della Warner Bros

La casa di produzione e distribuzione cinematografica Warner Bros ha condiviso su uno dei propri canali YouTube una trentina di film che si possono vedere gratuitamente in streaming, molti dei quali fruibili anche in Italia. È una selezione piuttosto varia, che comprende qualche classico come Michael Collins, commedie come Chaos Theory e Waiting for Guffman (in italiano Sognando Broadway) e anche dei discreti flop, come Pluto Nash con Eddie Murphy.

I film sono disponibili in inglese (e si possono attivare i sottotitoli, sempre in inglese) e sono stati condivisi nell’ultimo mese: comprendono anche Mr. Nice Guy con Jackie Chan, il documentario di Leonardo DiCaprio The 11th Hour e Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio, del 2000, con Jeremy Irons.

Non è chiaro come mai questi film siano stati caricati gratuitamente su YouTube né perché adesso, e non si sa nemmeno con quali criteri siano stati scelti. Secondo il sito di tecnologia Gizmodo sembra una specie di esperimento, considerando che, come società di produzione cinematografica, Warner Bros ha più di cent’anni e un catalogo di film estremamente ampio. In ogni caso potrebbe rivelarsi un affare in termini di guadagni sulle visualizzazioni: Mr. Nice Guy, per esempio, ne ha già ottenute 16 milioni.