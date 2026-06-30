La serie di tiri di rigore con cui il Paraguay ha eliminato la Germania

La partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali maschili di calcio tra Paraguay e Germania ha avuto uno svolgimento e un esito inatteso. La Germania, nettamente favorita (ha giocatori più forti del Paraguay e ha già vinto i Mondiali quattro volte, l’ultima nel 2014), si è trovata in svantaggio a fine primo tempo. Per il Paraguay aveva fatto gol di testa uno dei suoi migliori giocatori, l’attaccante 22enne Julio Enciso.

Nel secondo tempo la Germania è riuscita a pareggiare la partita con un gol, di nuovo di testa, del giocatore dell’Arsenal Kai Havertz. Il risultato è rimasto in parità fino alla fine dei 90 minuti, per cui la partita è proseguita coi tempi supplementari. In cui la Germania ha fatto gol, ma l’arbitro Jalal Jayed lo ha annullato per un fallo sul portiere paraguaiano.

Per decidere il vincitore della partita, quindi, sono serviti i tiri di rigore, ed è stata una serie rocambolesca. Havertz, di solito molto preciso, ha sbagliato il proprio rigore. Ha sbagliato anche un altro giocatore della Germania, Nick Woltemade, ma a questo punto è stato il Paraguay a sbagliare per due volte il rigore della potenziale vittoria. Al sesto tiro di rigore, infine, quando comincia la cosiddetta “oltranza”, cioè si va avanti finché qualcuno non sbaglia, il tedesco, il tedesco Jonathan Tah ha tirato alto, mentre il paraguaiano José Canale ha fatto gol. Ecco tutta la sequenza.